Говорит, что не за Россию: бывшая жена Тимощука рассказала, как эксфутболист лжет своим детям

Бывшая жена Анатолия Тимощука рассказала, какие у него отношения с детьми. Она призналась, что он хотел лишить ее родительских прав.

Дочери Тимощука Миа и Ноа уже не один год растут без отца. Они проживают в Германии с матерью.

Смотрите также Тимощук помогал "ДНР" в 2015-м: бывшая жена рассказала новые детали об изменнике

Общается ли Тимощук со своими детьми

Его бывшая супруга рассказала, что они мало общаются. Анатолий не приезжает к детям где-то с 2017 или 2018 года. Хотя может звонить им дважды в неделю по решению суда.

Он хотел у меня забрать их вообще. По русской схеме своей. Он будто бы прошел тесты у какого-то психолога в дни, когда Тимощука даже в России не было. Потом приезжал сюда и говорил: я нормальный, а его нужно проверить… В Германии такое не пройдет, это не Россия. Меня никаких прав не лишили, но ему установили этот режим общения с детьми – звонки два раза в неделю,

– рассказала она.

По ее словам, дети иногда берут трубку. Надежда побуждает детей общаться с отцом по закону. Однако они не очень-то хотят с ним говорить.

"Иногда задают какие-то вопросы, а он какую-то дураку там говорит. Анатолий почти не поздравляет их с днем рождения. Хотя раз, по-моему, недавно поздравлял. Просто по телефону, ни подарков, ни ничего. Например, соседи немцы шлют подарки нашим детям или деньги в конверте… А от папы вообще ноль, годами", – отметила бывшая жена Тимощука.

"Постоянный обман"

Навроцкий отмечает, что Тимощук постоянно обманывает детей. Мол, говорит: "я вам куплю айпед, а они просто смеются над ним".

"Однажды, когда война началась, то они спрашивали за кого он. А Тимощук говорил, что он не за Россию. Он им наврет, что приобрети и все. Но он такой, какой он есть. Потому что сделаешь? Мы это спокойно воспринимаем". "Понимаете, им уже 13-14 лет. Если нет его в их жизни, то и нет. У них уже другим занята жизнь", - говорит Надежда.