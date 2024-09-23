"Боже, какое конченое": бывшая жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам

Анатолий Тимощук после начала полномасштабного вторжения никоим образом не осудил российскую агрессию и продолжает работать "запоребриком". Накануне же он пробил очередное дно, приняв участие в военном аукционе России.

Тренер Зенита передал футболку со своим автографом. Лот выкупили за 700 тысяч рублей, средства с которого пойдут в Курскую область, где сейчас проходит спецоперация Сил обороны Украины.

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База от жены Тимощука

На такой поступок Анатолия Тимощука в интервью для Sport-express отреагировала его бывшая жена Надежда Навроцкая. Она заявила, что уже даже не удивляется.

Толик в этом плане очень креативный и найдет, куда еще падать. Я даже не удивляюсь его поступкам. Что касается этого аукциона, то это что-то из рубрики "Боже, какое конченое". Молодец, Толик, Курская область исторически принадлежит Украине, и ВСУ ее уже освобождают, поэтому поддерживай украинцев,

– сказала Навроцкая.

По словам Надежды, россияне думали, что Тимощук будет лидером мнений среди украинцев, будет пропагандировать "русский мир" и его будут слушать. Но он никак не влияет на инфопространство Украины, потому что просто не способен этого делать и стал ходячим мемом для украинцев.

Также Навроцкая объяснила, почему Анатолий помогает России. Она считает, что тот вынужден демонстрировать свою лояльность, чтобы не попасть на карандаш к спецслужбам:

"В России система становится все более неадекватной и там закручивают всем гайки – а-ля сталинские времена. Постоянно идет давление и подстрекательство. Чтобы там работать, надо показывать, что ты являешься сторонником "российской адекватности".

Если он будет сидеть тихо, то будет становиться подозрительным для российских спецслужб. К нему будут возникать вопросы и Толику надо подтверждать свою приверженность "русскому миру" или бежать. Но как он убежит, если перевел в Россию все деньги из Германии уже после начала войны".

К слову. Тимощук и Навроцкая развелись в 2016 году. Надежда вместе с двумя дочерьми от Анатолия проживает в Германии.

Напомним, что с января 2023 года Анатолий Тимощук находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Его лишили всех наград и отобрали тренерскую лицензию.