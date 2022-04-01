Было бы лучше воевать, если бы я мог – Петраков о жизни в условиях войны

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал, как изменилась его жизнь после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Тренер остался в Киеве.

Петраков: Это просто ненависть, не злость

По словам тренера, его семья призвала переехать временно на запад Украины. Наставник "сине-желтых" отказывается уезжать из Киева.

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"Я думал, что если они зайдут в Киев, то возьму оружие и буду защищать город. Мне 64 года, но для меня это было бы нормально. Думаю, что мог бы уничтожить 2-3 врага", – сказал Петраков.

Петраков рассказал, что его просто переполняет ненависть ко всему русскому народу.

Это просто ненависть, не злоба. Люди ненавидят врывающихся в их землю. Нам нужно успокоиться, но сейчас есть только ненависть. Они разделили наши страны на годы,

– подчеркнул наставник национальной команды.

Также тренер рассказал о попытке записать в территориальную оборону.

"Тероборона? Мне сказали: "Вы должны подписать контракт, и кто-то возьмет командование над вами". Затем: "Вас знаю, это будет очень сложно. Вам это не нужно, вы не такой человек". Мне еще и 64, понимаете?", – поделился Петраков.

Моя жена не может выдержать обстрелы и взрывы, поэтому в 8 вечера уходит в хранилище с собакой. Я остаюсь в квартире. Было бы лучше воевать с кем-нибудь, если бы я мог,

– добавил главный тренер сборной.