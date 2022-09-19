Был день рождения жены: Сергей Ребров припомнил, как узнал о начале войны

За день до полномасштабного вооруженного российского вторжения в Украину Сергей Ребров праздновал день рождения жены.

Об этом 24-му каналу рассказал сам бывший игрок сборной Украины, главный тренер клуба Аль-Айн (ОАЭ) Сергей Ребров.

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"У моей жены был день рождения 22 февраля. Как раз Сергей (Стаховский – 24 канал) прилетел с семьей ко мне. Мы вместе праздновали", – вспомнил Ребров.

Когда мы это узнали, конечно, был шок. У меня были игры чемпионата. Сергей хотел поехать на игры, потому приехал. Однако, когда он об этом (о войне – 24 канал) узнал, то сразу сказал, что "я лечу в Украину",

– рассказал Сергей Ребров.

Бывший игрок сборной Украины отметил, что тоже хотел полететь, однако в клубе были против и мешали определенные обязательства. Однако он помогал страна и людям с первого дня войны России против Украины.

Реакция руководителей клуба Аль-Айн

"Конечно, они отреагировали отрицательно. Мы были на первом месте, все были довольны моей работой. Я сам понимал, что любое мое личное отсутствие в команде - скажется. Я это понимал. Но одновременно понимал, что сейчас мне хочется быть вместе с моей страной, моими людьми. Хотелось вернуться, но по обстоятельствам у меня не получилось. Однако я помогал всем, чем мог отсюда", – сообщил Сергей Ребров.

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