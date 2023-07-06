Теннисистка из Новой Каховки пробилась во второй круг Уимблдона-2023

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина смогла дать бой менее титулованной испанке Джессике Бузас Манейро. Украинка прошла первый круг Уимблдона-2023.

Джессика Бузас Манейро – Ангелина Калинина 0:2 (4:6, 3:6)

1 час 28 минут т два сета понадобились украинцы, чтобы оформить уверенную победу над 20-летней соперницей из Испании. Калинина доказала свой статус фаворитки этого противостояния, пишет 24 Канал.

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Старт первой партии запомнился обменом геймами между теннисистками 1:1. Далее Ангелина смогла вырваться вперед 1:3. Но эйфория украинки была недолгой. В следующих геймах Бузас Манейро не только смогла догнать украинку в счете, но впервые в матче повели в нем 4:3.

Ключевым стал девятый гейм, когда Калинина с брейком взяла подачу соперницы 4:5. Десятый гейм, который велся в борьбе, тоже последовал за теннисисткой из Украины. Ангелина смогла оформить победу в первом сете 4:6.

Вторая партия была похожа по сценарию, но на этот раз Калинина была в роли догоняющей. В седьмом гейме первой ракетке Украины удалось выйти вперед 3:4 и больше не терять свое преимущество на табло. Два следующих гейма были очень легкими для украинки. В итоге – 3:6, в пользу нашей теннисистки.

Напомним, что эта встреча должна была состояться еще 5 июля, но из-за дождя была перенесена на 6 июля.

Пока Калинина еще не знает, с кем будет играть во втором круге Уимблдона-2023. Ее соперница определится в матче Анна Бондарь (Венгрия) – Бьянка Ванесса Андрееску (Канада). Этот поединок проходит прямо сейчас. В настоящее время 2:4 в первом сете ведет представитель Канады.