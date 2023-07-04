Красивый жест: Ярмоленко откажется от капитанской повязки в Динамо

Киевское Динамо совершило легендарное возвращение Андрея Ярмоленко. Капитан сборной Украины уже присоединился к расположению команды.

Андрей в хорошем настроении прибыл в лагерь Динамо, где его одним из первых стал капитан киевлян Сергей Сидорчук. Ярмоленко решил совершить красивый жест в сторону нынешнего капитана киевского клуба.

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Уважает важность нынешнего капитана

По информации источника, Ярмоленко не будет забирать капитанскую повязку у Сидорчука. Сергей останется капитаном Динамо в новом сезоне-2023/2024.

Андрей считает, что Сидорчук вместе с Георгием Бущаном и Виталием Буяльским является одним из лидеров "бело-синих" и от которых зависит результат.

Также отмечается, что именно Ярмоленко был инициатором 2-летнего контракта, а не 1 плюс 1, как того желало руководство Динамо.

Андрей объединил себя соглашением с киевским клубом до конца июня 2025 года. Последний раз правый вингер выступал за Динамо с августа 2017-го. До этого возвращение Ярмоленко провел в бело-голубой футболке 340 матчей, в которых забил 137 голов и отдал 90 ассистов.

Ранее стало известно, под каким номером будет выступать футболист в столичном клубе. Под номером Андрея в Динамо выступал полузащитник Николай Шапаренко.

Уже 5 июля Андрей снова сможет одеть футболку Динамо, когда киевляне сыграют первый контрольный спарринг на сборах в Австрии против бухарестского Динамо.