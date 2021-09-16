Заря обидно уступила в первом матче Лиги конференций

Луганская Заря неудачно стартовала в групповом этапе Лиги конференций. В первом матче 16 сентября украинская команда на выезде уступила норвежскому Буде/Глимт.

Буде/Глимт – Заря

Голы: Салтнес, 48, Солбаккен, 49, Пеллегрино, 60 – Громов, 90

Заря стала первой украинской командой, которая сыграла в групповом этапе Лиги конференций. Туда луганчане вылетели из квалификации Лиги Европы. В обоих матчах против австрийского Рапида Заря пропустила по три гола. От Буде/Глимт украинская команда тоже пропустила трижды.

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Матч пришлось играть за полярным кругом и на искусственном газоне. Поэтому в начале матча игроки Зари привыкали к такому покрытию. Иногда это приводило к ошибкам, поэтому Салтнес мог открывать счет уже в начале встречи. Но пробил выше.

Игроки Зари тоже не отличались точностью – ни одного удара в створ ворот за первый тайм.

Начало второго тайма игроки Зари провалили, пропустив два гола с разницей в минуту. Сначала после подачи с углового головой отличился Салтнес. А через мгновение Солбаккен первыми оказался на подборе мяча в чужой штрафной, мощно пробив по воротам.

Два пропущенных гола "прибили" Зарю – у футболистов мало что получалось впереди. Хотя свой момент у них таки был – но Кочергин попал в защитника, когда голкипер уже был обыгран. В ответ хозяева забили гол – Пеллегрино с угла штрафной перебросил Мацапуру, который неудачно покинул ворота.

Все, что смогла Заря – гол престижа уже на последней минуте основного времени. Отличился Громов.

Следующий матч в Лиге конференций Заря проведет 30 сентября против итальянской Ромы дома.