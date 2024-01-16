Едва добежал до помойки: британского теннисиста тошнило после матча на Australian Open

Продолжается второй день Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Похоже, что не всем теннисистам подходит местный климат, к примеру, сегодня температура воздуха достигала +30 градусов Цельсия.

Британский теннисист Джек Дрейпер победил американца Маркос Хирон на Открытом чемпионате Австралии. Похоже, что он запомнит свою победу надолго, пишет 24 Канал.

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Тошнило после ожесточенного матча

Матч продолжался 3 часа и 17 минут. Это была дневная сессия. Температура воздуха достигала +30 градусов Цельсия, теннисисты играли под палящим солнцем.

После завершения игры Дрейпер поспешил пожать руку Хирону. Затем игрок побежал к мусорнику. Теннисиста тошнило под аплодисменты болельщиков.

Во 2-м раунде австралийского мейджора Джек сыграет против 14-го сеяного Томми Пол из США.

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Что известно о теннисисте