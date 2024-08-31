Олег Дорощук выиграл "бронзу" Бриллиантовой лиги, которой не хватило для финала

Украина успешно выступает на одном из этапов Бриллиантовой лиги в Риме. Украинский легкоатлет во второй раз выступил на соревнованиях и смог подняться на пьедестал.

Олег Дорощук завоевал "бронзу" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Прыгун разделил медаль с Джанмарко Тамбери.

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Выступления Дорощука на Бриллиантовой лиге

Впервые Олег дебютировал на этом турнире в польской Селезии. Украинец также завоевал награду и занял почетное место на пьедестале. Тогда легкоатлет уступил Тамбери и ямайцу Бекфорду.

Олег Дорощук начал соревнования в Риме с высоты 2,20 метров, а также с первой попытки покорил 2,24 метра. Планку на 2.27 метра украинец смог преодолеть, только со второй попытки.

Впоследствии легкоатлет потратил три попытки, но планку на высоте два метра тридцать сантиметров перепрыгнуть не смог. Бекфорд и Сахньок смогли преодолеть это препятствие, но преимущество было за корейцем по количеству попыток.

Ву Сахньок решил не прыгать на 2.33 метра, в то время как Бекфорд из трех попыток не смог преодолеть ее и проиграл борьбу за золотую медаль Бриллиантовой лиги.

Несмотря на то, что Дорощук занял третье место, украинец не вышел в финал турнира в Брюсселе. За выступления в Селезии и Риме прыгун получил 12 очков, которых не хватило, чтобы пройти дальше.