У "красных дьяволов" все стабильно: Брентфорд безжалостно растоптал МЮ – видеообзор

Манчестер Юнайтед очень неудачно стартовал в новом сезоне АПЛ. Подопечные Эрика тен Гага проиграли Бренфорду.

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Дасилва, 10, Йенсен, 18, Ми, 30, Мбемо, 35

МЮ подошел к этому выездному матчу с поражением в пассиве. В первом туре "красные дьяволы" на глазах родных фанатов уступили Брайтон - 1:2.

Брентфорд расписал боевую мировую на выезде с Лестером - 2:2, сообщает 24 канал.

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Криштиану Роналду продолжает требовать своего трансфера в другой клуб, но вместе с тем выходит в стартовом составе клуба из Манчестера. Хотя такое поведение португальской звезды изрядно нервничает его одноклубников.

Уже на 10 минуте хозяева повели в счете 1:0. Дасилва решился на удар вблизи штрафного МЮ. Казалось, де Хеа забирает мяч в руки после довольно несильного удара соперника, но сыграл неуклюже, поэтому он под рукой пролетел в сетку ворот "красных дьяволов".

Вот так легко Брентфорд размочил нули на табло.

Уже через восемь минут пчелы увеличили свое преимущество на табло. Второй гол в свои ворота игроки МЮ привезли сами. Де Хеа решил разыграть удар от ворот посредством передачи на защитника. Но того запрессинговал Йенсен, обворовал его и удвоил преимущество хозяев – 2:0.

После экватора первого тайма счет во встрече стал неприличным 3:0. В этот раз Брентфорд забил из углового. Ми головой после сброса от партнера по команде на дальней стойке засунул мяч в сетку ворот "красных дьяволов".

Этого настоящий ужас для МЮ в первой 45-минутке не закончился. Уже через пять минут счет с 3:0 стал 4:0. Атака гостей пошла в пользу Брентфорда, который в три передачи организовал атаку, которую результативно окончил Мбэмо. Он первым касанием обработал передачу, а вторым легко обыграл испанского голкипера МЮ.

"Красных дьяволов" было просто не узнать.

Один тайм определил победителя матча

После отдыха Эриксен головой проверил на бдительность вратаря соперника. Но удар оказался легким для стража ворот Брентфорда.

Мог МЮ пропустить еще один гол, но с дальним ударом справился де Хэа.

Манчестер Юнайтед разгромно проиграл на выезде Брентфорду со счётом 4:0. Все голы были забиты в первом тайме.

Подопечные Эрика тен Гага с нулем в активе после двух туров АПЛ занимает лишь 20-ю позицию в таблице.

"Пчелы" с 4 пунктами замыкает тройку лидеров чемпионата, уступая только МанСити и Арсеналу.

Видеообзор матча Брентфорд – МЮ