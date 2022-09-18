Арсенал без Зинченко "проехался" по Брентфорду, сказка от Жезуса продолжается

Арсенал 18 сентября гостил на поле Брентфорда. "Канониры" праздновал победу на глазах болельщиков соперника.

Брентфорд – Арсенал 0:3

Голы: Салиба, 17, Жезус, 28, Виера, 49

Александр Зинченко из-за повреждения оказался вне заявки Арсенала на игру. Его позицию занял Киран Тирни, пишет 24 канал.

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Первый опасный момент был у ворот хозяев. Мартинелли оказался один с мячом в штрафной Брентфорда. Но удар у бразильца не удался. Голкипер "пчел" легко забрал мяч в руки.

Хозяева ответили ударом головой от Мбэмо по центру ворот лондонского клуба.

Активность обеих команд привела к голу от гостей. На 17-й минуте счет стал 0:1. Салиба лучше сыграл на втором этаже и ударом головой вывел Арсенал вперед – 0:1.

Еще до перерыва "канониры" отметили вторично. Жезус поблагодарил Джаци за красивую передачу швейцарца и головой удвоил преимущество команды Микеля Артеты – 0:2.

До 15-минутного отдыха команды не создали острых моментов.

"Канониры" завоевали три очка

Перерыв больше пошел на пользу подопечным Артеты. Виера нанес фантастический дальний удар, который шокировал не только голкипера Брентфорда, но и других игроков соперника. Так счет в матче стал 0:3 в пользу Арсенала.

Через несколько минут лондонцы могли довести счет до непристойного. Жезус стал адресатом передачи в штрафной соперника, но с его ударом вниз справился голкипер Брентфорда Рая. Цифры на табло не изменились.

Дальше преемники обеих команд сделали несколько замен, чтобы освежить игру.

Ремсдейл уверенно сыграл в ворота после выстрела от Дамсгорда.

В конце матча Жезус еще раз пытался оформить дубль. Однако снова с его ударом справился голкипер хозяев.

Удар от Тони пролетел рядом со стойкой "канониров".

Финальный свисток судьи зафиксировал уверенную выездную победу Арсенала над Брентфордом – 0:3.