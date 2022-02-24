Бразильские игроки Шахтера и Динамо просят власти своей страны забрать их из Украины

Латиноамериканские легионеры Шахтера и Динамо записали обращение к властям Бразилии. Они хотят, чтобы им помогли покинуть Украину из-за сегодняшнего российского вторжения.

Отмечается, что "их держат в гостинице", куда они прибыли в спешке, взяв только вещи. На записанном видео говорят, что они чувствуют себя брошенными и не знают, что делать.

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Обращение опубликовал вингер Шахтера Нерес. Кроме Давида, на нем видны Педринью, Витао, Додо, Маркоса Антонио, Марлона, Фернандо, Майкона, уругвайского хавбека Динамо Карлоса де Пену и вингера киевлян Витиньо.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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