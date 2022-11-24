Бразилия – Сербия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Сборная Бразилии последней из сборных сыграл свой первый матч на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Соперником "селесао" станет сборная Сербии. Их игра 24 ноября начнется в 21:00 по Киеву.

Бразилия – главный фаворит чемпионата мира. Однако "пентакампеоне" для начала следует преодолеть групповой этап. А там достаточно мощные соперники – Сербия, Швейцария и Камерун. И именно против сербов стартует команда.

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Следует отметить, что сборные Бразилии, Сербии и Швейцарии были в одной группе и на предыдущем чемпионате мира в 2018 году. Тогда Бразилия смогла выйти из группы, а матч против Сербии выиграли со счетом 2:0.

Матч Бразилия – Сербия состоится на стадионе "Лусаил", который и примет финал ЧМ-2022. Игра начнется в 21:00.

Матч Бразилия – Сербия не будет транслироваться в прямом эфире на платформах "Суспильного". Вживую будет только на "Радио Проминь". На местных телеканалах "Суспильного" и на сайте "Суспильне Спорт" матч будет доступен только в повторе. Онлайн-трансляцию матча Бразилия – Сербия проведет платформа Megogo, но доступ к трансляции будет только для подписчиков.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Сербия.

Бразилия – Сербия онлайн