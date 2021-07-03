Бразилия героически вышла в полуфинал Копа Америка: видео победы Неймара и Ко

Сборная Бразилии выиграла у Чили (1: 0) в матче 1/4 финала Кубка Америки. Единственный гол забил Лукас.

Бразилия – Чили 1:0

Гол: Пакета, 46

Удаление: Габриэль Жезус, 48 (Бразилия)

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Первая половина прошла фактически без моментов, а начало второго тайма выдалось очень насыщенным на события. Сначала счет открыл Пакета, который обыгрался с Неймаром, выиграл борьбу у защитника и пробил мимо голкипера.

Уже за 2 минуты Бразилия осталась в меньшинстве из-за грубого фола Габи Жезуса – нападающий Манчестер Сити прямой ногой влетел в лицо защитнику. Чилийцы даже сравняли счет, но гол Варгаса отменили из-за офсайда. Спасти мог и Бреретон, но его удар головой угодил в поперечину. В итоге, "селесао" праздновали очень тяжелую победу.

Бразилия – Чили видеообзор