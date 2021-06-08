В Бразилии забили курьезный гол в собственные ворота без атаки соперника: видео

Футбольные матчи не перестают удивлять своими курьезными моментами. В поединке юношеского первенства Бразилии команда Америка решила помочь сопернику одержать разгромную победу.

Автогол после трех передач

На юношеском уровне также бывают курьезные голы, а вернее на этот раз автогол. Футболисты бразильской юношеской команды Америки оказались очень любезными и помогли сопернику.

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Игроки оформили гол для Крузейро сами. Футболисты решили разыграть мяч из центра поля и начать позиционную атаку через голкипера. Они отдали три передачи вдоль поля, последняя была на вратаря, который хотел сразу выбить мяч, но промахнулся мимо него ногой. Мяч без помех залетел в собственные владения Америки. Сопернику даже не пришлось прессинговать или идти в атаку, чтобы изменить счет на табло в свою пользу.

Встреча завершилась с сокрушительным счетом – 6: 0 в пользу Крузейро. Другие голы были забиты футболистами Крузейро, но игра игроков соперника была очень низкого уровня. Казалось, что футболисты расписали игру "на контору".

Видео автогола в Бразилии