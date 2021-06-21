Пяткой в девятку: в Бразилии футболист забил шедевральный гол – видео

21 июня 2021 , 09:16
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Источник:

твиттер CBS Sports Golazo

Феноменальный гол был забит в матче 5 тура чемпионата Бразилии между командами Фламенго и Ред Булл Брагантино (2:3).

Пятой не глядя

На 12-й минуте встречи подачу со штрафного замкнул защитник Брагантино Адерлан Де Лима Силва. Футболист гостей нанес удар пяткой из пределов штрафной и отправил мяч в дальний верхний угол ворот, тем самым открыв счет в матче.

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После этого Адерлан достаточно обыденно отпраздновал красивый гол, отправившись к скамейке запасных своей команды.

Видео гола

  • Встреча Фламенго и Брагантино завершилась победой гостей со счетом 3:2, причем игроки Брагантино вырвали ее на последних секундах матча.
Автор: Юрій Семенюк