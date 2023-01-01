Арсенал обыграл Брайтон и укрепил лидерство в АПЛ после подарка от клуба Миколенко

В канун Нового 2023 года Арсенал встретился с Брайтоном в 18-м туре АПЛ-2022/2023. Команды наколотили 6 голов, но три очка отправились с "канонирами" в Лондон.

Брайтон – Арсенал 2:4

Голы: Каору, 65, Фергюсон, 77 – Сака, 2, Эдегор, 39, Нкетиа, 47, Мартинелли, 71

Арсеналу впервые в официальном матче после ЧМ-2022 удалось забить быстрый гол в ворота соперника. Уже на 2-й минуте счет стал 0:1 в пользу "канониров". Мартинелли попытался закрутить в дальний угол, но мяч обнаружил корпус соперника. От него мяч рикошетом отлетел прямо на свободного Сака, который без колебаний пробил мимо голкипера Санчеса. 24 канал.

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Любопытству этому противостоянию добавлял тот факт, что появившийся в составе Арсенала Александр Зинченко с первых минут встречался с бывшим тренером Шахтера Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет Брайтон.

В конце первого тайма гости удвоили преимущество на табло. Брайтон сумел отбиться с углового, но снова мяч прямо полетел под удар Эдегору, который подстерегал за пределами штрафной. Мартин пробил, но Санчес не смог парировать достаточно непростой, но не сильный удар от соперника – 0:2.

Интересно, что мог в этом эпизоде забить Зинченко. Но украинец, тоже набегавший на удар, оставил мяч своему партнеру по команде. Как видели по счету, сделал левый защитник Арсенал это не зря, Мартин забил.

Больше голов в первом тайме не было.

Надголевой тайм

Подопечные Артеты продолжили забивать во второй 45-минутке. И снова прошло всего две минуты, как Арсенал забил. На этот раз Мартинелли пробил из острого угла из-под защитника. С этим выстрелом справился вратарь, но мяч проскользнул мимо рук, а на добивании уже был Нкетиа, который просто сунул мяч в пустые ворота Брайтона – 0:3.

На экваторе второго тайма хозяевам удалось отбить один мяч. Команда Де Дзерби очень легко прошила защиту Арсенала, мяч в штрафной получил Каору и без лишних проблем обыграл Ремсдейла. Счет стал уже 1:3, но Арсенал еще удерживал комфортное преимущество.

Через 6 минут "канониры" ответили той же "монетой". Эдегор классно вырезал из центра поля на ход на фланг Мартинелли, тот промчался по флангу, сблизился ближе к центру штрафной и пробил. Санчес прикоснулся к мячу, но помешать голу не смог – 1:4.

Великолепный голевой тайм выдали команды. На 77-й минуте хозяева вторично огорчили голкипера гостей Ремсдейла. Фергюсон стал адресатом длинной передачи по собственной части поля. Ремсдейл неудачно сыграл на выходе, чем воспользовался футболист Брайтона, тот протолкал мяч между ног голкипера и снова сократил отставание до двух голов.

Но больше хозяев не хватило.

Арсенал с 3 очками вернулся в Лондон. "Канониры" укрепили свое лидерство в АПЛ после того, как МанСити только расписало мировую с Эвертоном 1:1. Виталий Миколенко помог Зинченко.

Теперь преимущество лондонцев над синим Манчестером составляет 7 баллов – 43 против 36 у "горожан".

Брайтон с 24 пунктами идет 8-м.