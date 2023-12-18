8 рук, супермен и античный бог: Трубин стал героем мемов после дивосейва за Бенфику
Анатолий Трубин провел очередной матч на ноль в футболке Бенфики. Украинский страж ворот оставил владение "на замке" в выездном поединке 14 тура против Браги.
22-летний голкипер сборной Украины провел свой 18-й матч за Бенфику и еще раз доказал всем, почему именно он является первым номером португальского гранда. В поединке против Браги Анатолий совершил шесть сейвов (из 11-ти ударов соперника в сторону ворот), сообщает 24 Канал.
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Болельщики в восторге от Трубина
Мяч после ни одного выстрела хозяев не побывал во владениях Трубина. Украинец сначала потянул мощный удар из-за пределов штрафной, а уже в компенсированное время стал настоящим героем "орлов".
Трубин невероятным образом потянул удар в противоположный угол ворот. Голкипер кончиками пальцев отразил выстрел в убийственном эпизоде для Браги. Какой-то суперсейв выдал украинец, просто не укладывающийся в голове.
Благодаря столь высокой игре Трубина Бенфика сохранила минимальную победу над Брагой 0:1. "Орлы" еще и перебрались на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2023/2024 после 14 туров.
После поединка украинский голкипер "орлов" получил заслуженное отличие лучшего игрока матча.Любопытно! Трубин провел свой 7-й "сухой" матч из 18 сыгранных поединков (пропустил 16 голов).
После победного для Бенфики поединка Трубин стал лицом мемов. Болельщики "орлов" не сдерживали себя в фантазии. Следовательно, Анатолий появился в образах Супермена, античного бога и даже осьминога, который изображен с 8 руками.
Трубин наш супергерой!
– подписали мем.
Трубин – Супергерой Бенфики / Скриншот из Primeiro Amor Benfica
Трубин изображен в образе античного бога / Скриншот из соцсетей
Трубин в роли осьминога / Скриншот из HG 35
Отметим, что Трубин получил порцию похвалы не только от болельщиков, но и от главного тренера, пораженного профессиональным ростом украинца в Бенфике.
- Напомним, что Анатолий перебрался в Португалию в августе 2023 года.
- Трубин подписал контракт с Бенфикой до конца июня 2028 года, но с такой игрой "орлы" точно продадут украинца скорее указанного срока конца сотрудничества, да еще и за очень солидные деньги.