Очередной провал "шмелей": Бавария уничтожила Боруссию благодаря хет-трику Кейна – видеообзор

Команда Томаса Тухеля не оставила дортмундцам ни шанса у "Дер Классикер". Три гола Кейна и мяч Упамекано позволили Баварии продолжить успешную серию в дерби.

Боруссия Дортмунд – Бавария 0:4

Голы: Упомекано, 4, Кейн, 9, 72, 90+3.

В чемпионате Германии отыграли центральный матч 10 тура Бундеслиги. В рамках дерби "Дер Классикер" на "Сигнал Идуна Парк" дортмундская Боруссия принимала Баварию, пишет 24 канал.

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Уничтожение Боруссии

Команды последние годы постоянно сражаются друг с другом за чемпионство и, похоже, в этом сезоне также должны быть среди претендентов. Перед очной встречей Бавария опережала "шмелей" на два пункта.

К сожалению для фанатов Боруссии, в последнее время дерби их команде не очень удавалось – одно ничья и девять поражений в последних 10 дуэлях. Досадная для дортмундцев статистика продолжилась и в отчетной игре.

Уже к 10 минуте гости забили дважды благодаря ассистам Сане. Сначала Лерой точно подал на голову Упамекано с углового, а позже немец вывел на ударную позицию Кейна. Оба не подвели.

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Дортмунд отстает от лидеров

Боруссия выровняла игру и иногда владела мячом. Впрочем, удары подопечных Терзича были крайне неточными, тогда как гости под занавес игры окончательно добили "шмелей". Харри Кейн довел свой показатель до хет-трика, удачно реализуя выходы наедине.

Таким образом, Бавария уничтожила принципиального соперника и закрепилась на втором месте. До лидера Байера два балла. Боруссия осталась четвертой и теперь отстает от первого места на 7 очков.

Видеообзор матча Боруссия Д – Бавария