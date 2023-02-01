Немного перепутали: Борнмут курьезно объявил о трансфере Забарного – видео

Английский Борнмут объявил о подписании украинского защитника Ильи Забарного. Правда в видео по его представлению клуб допустил ошибку.

Забарный стал игроком Борнмута в последний день трансферного окна в Великобритании. Его переход, по данным СМИ, обошелся в 27 миллионов евро и разнообразные бонусы, предусмотренные для Динамо (в том числе доля суммы от следующего трансфера футболиста).

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Борнмут решил креативно представить подписание Забарного, опубликовав видео в тик-ток. Для него они использовали фотографии, где Забарный играет против других футболистов – Килиана Мбаппе, Лероя Сане, Тимо Вернера, Антуана Гризманна, Рахима Стерлинга и Коутиньо.

Правда, автор ролика ошиблись. В этой подборке они взяли фотографию, на которой не Забарный – а Виктор Цыганков, играющий против Месси.

Стоит отметить, что Забарный стал пятым украинским в этом сезоне в АПЛ. Следовательно, он может вскоре сыграть против соотечественников в чемпионате Англии.