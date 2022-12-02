Борьба продолжается: Митрович выравнивает шансы Сербии против Швейцарии

2 декабря 2022, 21:34
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Александар Митрович не дал времени порадоваться швейцарцам, уже на 26 минуте матча он сравнивает счет в поединке

Сербия добилась своего. После 30-минутного штурма они поразили ворота Швейцарии. Душан Тадич исполнил навес в штрафную соперника, где его очень легко "запер" Александар Митрович, пишет 24 канал.

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Гол Сербии: 

 

Автор: Роман Колодрубський