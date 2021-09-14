Болею за Днепр-1 – Коломойский признался, вернется ли в футбол

Бывший владелец Днепра Игорь Коломойский посетил поединок Шахтер – Днепр-1 (2:0), а после матча ответил на вопросы журналистов.

Игорь Коломойский прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020 и назначение Александра Петракова главным тренером.

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– Соскучились по футболу, правда?

– Нет, не сильно.

– Приехали же.

– А, в смысле, по нашему футболу? Ну, в Киеве просто с оказией.

– А за кого болели – за Шахтер или Днепр-1?

– Хороший вопрос. Это шутка?

– Нет.

– Как нет? За Днепр-1, конечно.

– Как вам Днепр-1 Йовичевича?

– Ничего, очень понравилось.

– Прогрессирует команда, видно?

– С потенциалом команда, как и Шахтер.

– Сердце у вас, все-таки, футбольное. Не можете без футбола?

– А почему я должен быть без футбола? Чемпионат Европы был, перед этим чемпионат мира был. Футбольных соревнований хватает. Если бы не ковид, было бы еще больше.

– Вы как-то участвуете в Днепре-1?

– Нет, не участвую. Никак.

– Просто болеете за него?

– С оказией пригласили друзья, я пришел посмотреть.

– Сердце у вас сжимается, когда ходите на футбол?

– Два года не было ничего, ковид. Я и на баскетбол иногда хожу.

– Как вам Шахтер Де Дзерби?

– Я считаю, команда с большим потенциалом. Но надо еще время, ведь он только пришел. Посмотрим, впереди большое испытание – Лига чемпионов. А в следующем году и вовсе не будет прямого попадания (в группу ЛЧ), я слышал.

– Вы знаете, а не слышали.

– Сначала слышал, а теперь знаю. Сначала же слушаешь, а потом знаешь.

– Общаетесь с президентом Шахтера? Какие у вас отношения.

– Периодически, но редко из-за ковида.

– Можете набрать номер и поговорить о футболе?

– Нет, зачем говорить о футболе. Какой смысл? Мы и раньше не говорили особенно о футболе. У нас есть о чем говорить и кроме футбола.

– Когда собирались президенты футбольных клубов, вы всегда отходили в сторону и общались.

– Я же не президент футбольного клуба. У нас разный статус – он президент футбольного клуба, а я не президент футбольного клуба.

– С Юрием Березой общаетесь?

– Давно не разговаривали. Наверное, года полтора-два.

– Как опытный президент могли бы поделиться. Он не просит у вас советов?

– В клубе есть спортивный директор, он опытнее меня.

– Как вам сборная Украины? Она потеряла тренера, но назначен новый. Нравится этот футбол?

– Я не хочу давать никаких оценок, но на чемпионате Европы команда не вышла на пик своей физической формы. После 30-й минуты физически выглядели уставшими. А чья это вина? Есть тренер по физподготовке, надо выводить команду. Тактически и стратегически команда играет, рисунок есть, а сил не было.

– Уход Шевченко – большая потеря для сборной?

– Время покажет.

– Как вам приход Петракова?

– Пока трудно оценивать Петракова. Эта команда создана Шевченко. Что будет дальше – посмотрим. Старт отбора на ЧМ был не очень хорошим, будем объективны. Поэтому надо приложить большие усилия и чтобы другие соперники плохо сыграли.

– Сборная поедет в Катар?

– Я хочу, чтобы поехала. Будем болеть за это. Но, тем не менее, турнирная ситуация так себе. Хорошо, что Франция выиграла у Финляндии. Надежда на Казахстан должна быть, чтобы они не только у нас отбирали 4 очка, но и у других соперников. Есть шансы.

– С президентом УАФ Андреем Павелко общаетесь?

– Иногда общаемся, но тоже крайне редко. С Павелко больше говорим на футбольные темы. Особо не о чем общаться. Ну, два раза в год. Последний раз полгода назад разговаривали. Ковид как-то смешал все карты.

– Поздравляли друг друга с днем ​​рождения и Новым годом?

– Нет, мы в таком возрасте, что уже с днем ​​рождения не поздравляем.

– Вас не хватает украинскому футболу. Когда были вы, Ярославский, Суркисы, Ахметов.

– Это вам не хватает такого футбола, а нам – каждому по-своему. Ярославский же продал в свое время клуб. Ну, вернулся. Надо было не продавать.

– Какова вероятность того, что Игорь Коломойский вернется в украинский футбол?

– Пока я не вижу. Пока нулевая. Кроме футбола есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, мы не будем туда углубляться.