Боксер из Казахстана вышел на бой с флагом Украины и назвал Путина убийцей: яркое видео

Темирлан Ракумов выразил поддержку Украине. Боксер из Казахстана вышел на бой с сине-желтым флагом, а после победы издал мощную речь, в которой назвал кремлевского главу убийцей.

Ракумов: Там умирают невинные люди

25 марта в США Темирлан Ракумов провел поединок против местного боксера Исы Шелдона. Бой закончился победой казаха в техническом нокауте в четвертом раунде.

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Победитель перед поединком вышел на ринг с украинским флагом. Именно таким поступком Ракумов решил поддержать Украину, страдающую нападением России.

После победы боксер из Казахстана издал мощную речь, в которой жестко выразил свое мнение о Владимире Путине. Казах назвал кремлевского главу убийцей.

Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Ни войне, ни войне! Только мир. Путин – убийца,

– сказал Темирлан Ракумов.

Видео с поединка и яркая речь Ракумова