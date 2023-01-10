В боях за Украину погиб футболист Алексей Быковский

Во время боевой задачи на Донбассе погиб Алексей Быковский. Парень занимался американским футболом.

Алексею за несколько недель должно было исполниться 28 лет. Герой отдал свою жизнь за Украину недалеко от города Кременная. Смерть Алексея подтвердил Спортивный комитет Украины.

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Алексей Быковский занимался американским футболом и выступал за харьковскую команду Атланта. После начала войны России на территории нашего государства, герой пошел защищать Украину.

Снова страшная потеря в спортивной семье. В бою за Украину погиб игрок харьковской команды по американскому футболу Атланты Быковский Алексей. Парень играл на позиции лайнбекера под номером 33. Герой погиб под городом Кременная Луганщины. До своего 28-летия парень не дожил всего несколько недель,

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