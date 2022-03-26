В боях за Киев погиб известный ультрас Днепра Денис Котенко

Боец полка "Азов" Денис Котенко с позывным "Шкипером" погиб в бою с оккупантами. Он был болельщиком Днепра.

В четверг, 24 марта, в боях за столицу Украины погиб активист и общественный деятель, футбольный болельщик Днепра Денис Котенко, известный как "Шкипер".

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Денис Котенко – ветеран российско-украинской войны, участвовал в боях на Донбассе, в частности, в операции по освобождению Широкино Донецкой области. А с 2021 года мужчина работал в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Мы переживали из-за него. Но, чтобы не волновать его, шутили: "Ты же бронированный, мы знаем", а Денис отвечал: "Да все хорошо!"

– отметили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

25-летний защитник возглавлял в Днепре "Национальный корпус", воевал в рядах 3-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии.

У него остался маленький отпрыск.