В соперниках блогер, который прекрасно стартовал в боксе: известна дата боя легендарного Майка Тайсона
Источник:инстаграм Netflix
В четверг, 7 марта, появилась долгожданная информация о следующем бое легенды бокса Майка Тайсона. "Железный Майк" выйдет на ринг уже в июле 2024-го года.
Поединок Майка Тайсона станет главным событием вечера бокса, который состоится 20 июля 2024-го года на "AT&T Stadium" в Арлингтоне (штат Техас). Соперником легенды будет звездный блогер, который блогер Джейк Пол, который в последнее время активно занимается боксом.
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Интересная встреча легенды бокса и блогера
Это будет встреча не только легенды бокса против начинающего, но и дуэль опыта против молодости. Ведь Тайсон старше своего будущего соперника ровно на 30 лет. "Железному Майку" уже 57 лет. Зато Полу только 27-м.
Соучредитель компании Джейка Пола "Most Valuable Promotions" Накис Бидариан назвал этот поединок "поединком мечты", который может состояться раз в жизни. Также Бидариан уверен, что эта встреча вызовет немалый ажиотаж среди поклонников бокса.
Поединок между Тайсоном и Полом можно будет посмотреть на Netflix.
Уже даже есть постер и промо боя.
Бой Пол – Тайсон / Фото из инстаграма Джейка
Промо боя Джейк Пол – Майк Тайсон
- Напомним, что в предыдущем бою, который состоялся всего 4 дня назад, Пол победил техническим нокаутом Райана Бурленда. Победу Джейк оформил уже в первом раунде.
- Зато Тайсон выходил в ринг осенью 2020-го года, когда в выставочном поединке расписал ничью с Роем Джонсом. Тогда Майк разнес судью за такое решение, ведь не был согласен с мировым.