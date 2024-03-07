В соперниках блогер, который прекрасно стартовал в боксе: известна дата боя легендарного Майка Тайсона

В четверг, 7 марта, появилась долгожданная информация о следующем бое легенды бокса Майка Тайсона. "Железный Майк" выйдет на ринг уже в июле 2024-го года.

Поединок Майка Тайсона станет главным событием вечера бокса, который состоится 20 июля 2024-го года на "AT&T Stadium" в Арлингтоне (штат Техас). Соперником легенды будет звездный блогер, который блогер Джейк Пол, который в последнее время активно занимается боксом.

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Интересная встреча легенды бокса и блогера

Это будет встреча не только легенды бокса против начинающего, но и дуэль опыта против молодости. Ведь Тайсон старше своего будущего соперника ровно на 30 лет. "Железному Майку" уже 57 лет. Зато Полу только 27-м.

Соучредитель компании Джейка Пола "Most Valuable Promotions" Накис Бидариан назвал этот поединок "поединком мечты", который может состояться раз в жизни. Также Бидариан уверен, что эта встреча вызовет немалый ажиотаж среди поклонников бокса.

Поединок между Тайсоном и Полом можно будет посмотреть на Netflix.

Уже даже есть постер и промо боя.



Бой Пол – Тайсон / Фото из инстаграма Джейка

Промо боя Джейк Пол – Майк Тайсон