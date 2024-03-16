Арум подтвердил: Беринчик подерется за чемпионский титул в день боя Усик − Фьюри

Денис Беринчик вскоре может выиграть первый престижный чемпионский пояс. Известный промоутер Боб Арум подтвердил, что в мае украинский боксер выйдет в ринг с Эмануэлем Наваррете.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что через два месяца чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик встретится с обладателем титула WBO во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете.

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Бой Беринчик - Наваррете состоится 18 мая в Сан-Диего

У Наваррете не возникнет проблем с достижением веса, и мы рады видеть его в месте, где поддерживается бокс,

- сказал Арум.

Титульный бой состоится 18 мая в американском Сан-Диего. На кону будет стоять основной пояс чемпиона мира WBO в легком весе.

По состоянию на сейчас Украина может похвастаться только одним действующим чемпионом мира по боксу среди профессионалов – Александром Усиком, который в тот же 18 мая подерется за все пояса хевивейта против британца Тайсона Фьюри.

Предыдущий бой Беринчика состоялся в августе 2023 года, тогда он в андеркарде боя Александра Усика победил единогласным решением судей шведа Энтони Йигита. Всего на профи-ринге Денис провел 18 поединков, в которых одержал все победы, из которых 9 нокаутом.