За день до боя: Гвоздик получил нового соперника вместо аргентинца Миранды

Уже в субботу 11 февраля Александр Гвоздик вернется на профессиональный ринг после 3-летнего перерыва. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC после трех перенесений проведет поединок.

Правда, не все так просто. Несколько дней назад сообщалось, что соперником украинца будет аргентинский боксер Хорхе Миранда.

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Сверхсложный возврат на ринг

Однако, за день до боя Александр Гвоздик неожиданно получил нового оппонента. 11 февраля 2023 года в американском городе Понома в шоу TM Boxing и MarvNation Promotions украинец подерется против 33-летнего Жозуэ Обанда из Мексики.

Это будет первый поединок украинца после трехлетнего перерыва. Возвращение Гвоздика на ринг должно было состояться еще раньше, но поединок несколько раз переносили по разным причинам.

Напомним, что последний поединок Гвоздика датирован октябрем 2019 года. К сожалению, этот поединок оказался проигрышным для украинца. Александр проиграл в объединительном бою россиянину Артуру Бетербиеву.

На этом Гвоздик потерял свой чемпионский пояс, а уже летом 2020 объявил, что вешает боксерские перчатки на гвоздь.