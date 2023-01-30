Динамо на три месяца потеряло полузащитника, только вернувшегося в клуб

Игрок киевского Динамо Богдан Леднев получил неприятную травму после возвращения в клуб из аренды. Вне игры футболист будет около трех месяцев

За официальным сообщением Динамо, у Леднева диагностирован перелом голени.

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Срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около трех месяцев.

Как именно он получил повреждение – не указывается. Еще 28 января он сыграл в спарринге против Марибора, а уже утром 30 января сообщили о его травме.

Стоит отметить, что Леднев только в начале 2023 года вернулся в Динамо после аренды в венгерском Фехерваре. Он играет на позиции атакующего полузащитника.