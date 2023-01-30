Динамо на три месяца потеряло полузащитника, только вернувшегося в клуб
30 января 2023, 10:46Читати новину українською
Источник:ФК Динамо
Игрок киевского Динамо Богдан Леднев получил неприятную травму после возвращения в клуб из аренды. Вне игры футболист будет около трех месяцев
За официальным сообщением Динамо, у Леднева диагностирован перелом голени.
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Срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около трех месяцев.
Как именно он получил повреждение – не указывается. Еще 28 января он сыграл в спарринге против Марибора, а уже утром 30 января сообщили о его травме.
Стоит отметить, что Леднев только в начале 2023 года вернулся в Динамо после аренды в венгерском Фехерваре. Он играет на позиции атакующего полузащитника.