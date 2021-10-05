Боец на голых кулаках из США умер после глубокого нокаута за 19 секунд: видео удара

Боец ММА Джастин Торнтон умер 4 октября от полученных травм в своем первом поединке в BKFC 20. Американец провел свой бой еще в августе, побывав в глубоком нокауте, который привел к смертельным проблемам со здоровьем.

Смертельный нокаут

Бойцу смешанных единоборств было всего 38 лет. В ночь с 20 на 21 августа 2021 года Джастин Торнтон провел бой на турнире в штате Миссисипи с земляком Диллоном Клеклером.

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Поединок происходил на голых кулаках. Поэтому риск нанести серьезную травму увеличивался в несколько раз. Клеклер мощным ударом в челюсть отправил на канвас соперника. Торнтон побывал в глубоком нокауте уже на 19-й секунде после начала боя. Джастин покинул арену лишь на носилках с помощью медиков.

Нокаут от Клеклера: видео

Бойца госпитализировали в местную больницу. Нанесенные удары привели к тому, что Торнтону пришлось даже подъехать к системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В госпитале спортсмен провел несколько недель из-за частичной парализованности. Также он боролся с инфекцией, которая была вызвана травмой спинного мозга.