Зажгла фанов на трибунах: блогерша обнажила грудь после победы на ринге – откровенное видео

Звезда социальных сетей Даниэлла Хемсли решила ярко отметить свою первую победу в боксерском поединке. Откровенный перформанс надолго запомнят болельщики бокса.

Звезда OnlyFans Даниэлла Хемсли приняла участие в боксерском вечере в ирландском Дублине. Соперницей 22-летней блондинки была представительница Польши Александра Даниелка, пишет 24 Канал.

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Разожгла зрителей на трибунах

Поединок длился все запланированные 5 двухминутных раундов. Соперницы подарили болельщикам зрелищный бой, во время которого обменивались достаточно ощутимыми ударами. Однако самое интересное ждало впоследствии.

Победительницу поединка должны были определить судьи. Все рефери единогласно отдали свои голоса Даниэлле. Британка так бурно отреагировала на свою победу, что на радостях обнажила грудь. Болельщики на трибунах взорвались от восторга.

Осторожно, видео 18+! Реакция Даниэллы Хемсли на победу

Реакция на поведение Хемси

На неординарное событие отреагировал промоутер Эдди Хирн, осудивший Даниэллу за несдержанное поведение.

Если я начну вопить… люди все равно осудят меня. Но меня спрашивают, и я скажу, что ненавижу это. Просто ненавижу. Мы провели тяжелую работу для того, чтобы женщины уважались в боксе за навыки, достоинства и упорный труд. Нужно понимать что-то – это не бокс,

– сказал Хирн.

Позже блогерша извинилась за свое поведение. Хемсли заявила, что просто пыталась самовыразиться.

Кто такая Даниэлла Хемсли