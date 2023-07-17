Запалила фанів на трибунах: блогерша оголила груди після перемоги на рингу – відверте відео

Зірка соціальних мереж Даніела Хемслі вирішила яскраво відсвяткувати свою першу перемогу в боксерському поєдинку. Відвертий перформанс надовго запам'ятають вболівальники боксу.

Зірка OnlyFans Даніела Хемслі взяла участь у боксерському вечорі в ірландському Дубліні. Суперницею 22-річної блондинки була представниця Польщі Олександра Даніелка, пише 24 Канал.

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Розпалила глядачів на трибунах

Поєдинок тривав усі заплановані 5 двохвилинних раундів. Суперниці подарували вболівальникам видовищний бій, під час якого обмінювалися досить відчутними ударами. Проте найцікавіше чекало згодом.

Переможницю поєдинку мали визначити судді. Усі рефері одноголосно віддали свої голоси Даніелі. Британка так бурхливо відреагувала на свою перемогу, що на радощах оголила груди. Вболівальники на трибунах вибухнули від захоплення.

Обережно, відео 18+! Реакція Даніели Хемслі на перемогу

Реакція на поведінку Хемсі

На неординарну подію відреагував промоутер Едді Хірн, який засудив Даніелу за нестриману поведінку.

Якщо я почну голосити… люди все одно засудять мене. Але мене питають, і я скажу, що ненавиджу це. Просто ненавиджу. Ми провели важку роботу для того, щоб жінки поважалися в боксі за навички, гідності та наполегливу працю. Потрібно розуміти щось – це не бокс,

– сказав Хірн.

Пізніше блогерка попросила вибачення за свою поведінку. Хемслі заявила, що просто намагалася самовиразитись.

Хто така Даніела Хемслі