Топовый инстаблогер с палестинскими корнями вывел клуб из Берлина в четвертьфинал Кубка Германии

Надер Эль-Джиндауи дебютировал за взрослую команду Герты в игре с Гамбургом. Парень не побоялся исполнить пенальти и не промахнулся.

На этой неделе в Германии прошли матчи 1/8 финала Кубка. В одном из матчей встречались две популярные команды, выступающие во Второй Бундеслиге – Герта и Гамбург.

По теме Анчелотти еще будет "кусать локти": Лунин попал под прицел немецких грандов

В основное время команды забили по два гола, а в экстратаймах – еще по мячу. На 80-й минуте в составе берлинцев вышел 27-летний Надер Эль-Джиндауи.

Для немца с палестинскими корнями это был дебют во взрослом футболе. Больше всего футболист запомнился своей карьерой блоггера в соцсетях.

В инстаграме на него подписано 2 миллиона пользователей, а на платформе ютуб – около 1,75 миллиона. В этот раз Эль-Джиндауи получил свою минуту славы в очень ответственный для команды момент.

Читайте также Катастрофа для Милана: Боруссия усложнила "россонери" выход в плей-офф

Во время определения игроков, пробивающих в серии пенальти, Надер проявил инициативу и тренер Пал Дардаи поставил его третьим. Надер не промахнулся и в итоге помог Герти получить путевку в четвертьфинал Кубка Германии.

Отметим, что полузащитник перебрался в Герту в 2022 году, но играл в дубле команды в четвертом по рангу дивизионе. До этого блогер выступал за Берлинер и вторую команду Гройтера Фюрта.