Благотворительный матч Легия – Динамо: за 2 дня продали уже треть билетов

В Польше 12 апреля состоится благотворительный футбольный матч между командами Легия и Динамо. Через 2 дня уже удалось продать треть билетов.

Об этом рассказал организатор футбольного тура Динамо Максим Радуцкий в эфире 24 каналу. Следует отметить, что стадион Stadion Legii, где состоится матч, вмещает более 31 тысячи человек.

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"Мы вышли в продажу 2 дня назад. Продали до 10 тысяч билетов", – рассказал Радуцкий.

Он также призвал представителей крупного бизнеса, переехавшего в Польшу, купить билеты на этот благотворительный матч для своих сотрудников.

Что известно о футбольном матче

Билеты можно приобрести на сайте ФК Легия по ссылке

Матч начнется 12 апреля в 21:30 по киевскому времени на стадионе Stadion Legii в Варшаве. Этот поединок будет первым из серии благотворительных мероприятий. Их цель – собрать деньги в поддержку Украины.

Все средства от продажи билетов, а также донаты, которые будут поступать в течение телетрансляции, будут направлены на поддержку организаций, которые помогают внутренне перемещенным лицам, пострадавшим из-за полномасштабного наступления России на Украину.

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