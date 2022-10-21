Усик организовал благотворительное мероприятие в поддержку Украины в США

Несколько дней назад Александр Усик отправился в США. За океаном фонд украинского боксера организовал благотворительное мероприятие.

Благотворительное событие посетили многие звездные гости, среди которых были другие украинские боксеры – Александр Гвоздик и Василий Ломаченко, который уже 29 октября проведет бой в Нью-Йорке против Джемейна Ортиса.

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Звездное событие в поддержку Украины

Боксеры сменили перчатки и ринг на классические костюмы и фотокамеры. Мероприятие проходило в The Beverly Hills Hotel в Калифорнии.

Один из журналистов Esnews назвал Ломаченко "Джеймс Бойдом", когда увидел Василия в черном костюме. Такой комплимент боксер принял с ухмылкой.

Самым большим лотом аукциона была скульптура боксерской перчатки Сигитаса Снираса.

Гвоздик на своей странице в инстаграмме выложил совместное фото с Усиком.

На благотворительном вечере фонда Усика. С моим старым другом,

– подписал фотографию боксер.



Гвоздик посетил мероприятие фонда Усика / Фото с инстаграмма боксера

Ломаченко посетил благотворительное событие: смотрите видео