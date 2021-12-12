Безумный камбек Колоса нанес Минаю болезненное поражение: Селезнев снова не забил – видеообзор

Минай 12 декабря сыграл на выезде против Колоса. Клуб из Ковалевки ушел от поражения и вырвал победу.

Колос – Минай 2:1

Голы: Милько, 88(п), Черноморец, 90 – Вишневский, 11

Уже в начале матча Колос заработал право на перспективный штрафной. Но удар Лысенко взяла на себя стенка из футболистов, которую выстроил голкипер Миная.

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Гостям удалось забить скорый гол. Месхи отдал передачу во вратарскую площадку, ее адресатом стал Вишневский, расстрелявший ворота соперника – 0:1. У вратаря не было никаких шансов парировать выстрел.

Много борьбы было на футбольном поле. В середине тайма хозяева могли сравнять цифры на табло. Лысенко пробил головой, но вратарь уверенно забрал мяч в руки.

В конце первой 45-минутки хозяева завалили соперника угловыми. Стандарты не принесли нужного результата.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете гостей – 0:1.

Видеообзор лучших моментов первого тайма

Селезнев вышел на поле, но не забил

В начале второго тайма Месхи в одно касание нанес удар в сторону ворот соперника – мяч пролетел рядом с девяткой владений клуба из Ковалевки.

Ситчинава встал на ногу защитнику Миная. Футболисты Миная апеллировали к главному арбитру, чтобы тот показал форварду Колоса карточку. Но этот эпизод произошел уже вне поля, поэтому "горчичника" нападающий не увидел.

Не получалось дойти до ворот, поэтому футболисты Колоса решались на дальние удары. Ильин пробил из пределов штрафной – мяч полетел прямо в руки вратаря. Уже через несколько минут снова Ильин угрожал воротам соперника. Снова голкипер стал победителем в этой дуэли.

Волынец вытянул очень непростой удар Кулиева. Это был сейв матча по состоянию на 76-ю минуту встречи.

Жаркая концовка

В конце встречи мяч попал в руку Векляку – судья назначил пенальти в ворота Миная. К отметке подошел Милько и сравнял счет – 1:1.

На последней минуте основного времени Колос выиграл победу после гола Черноморца – 2:1.