Безумие в Париже: тысячи болельщиков пришли встретить Месси – фото и видео

Лионель Месси согласовал личный контракт с ПСЖ. 10 августа футболист прибыл в Париж, где его встречали тысячи болельщиков.

5 августа Месси официально покинул Барселону. Клуб и игрок не смогли подписать контракт, хотя и договорились обо всех условиях. Помешали финансовые ограничения, которые наложили на Барселону.

10 августа в ПСЖ опубликовали тизер большого подписания. При этом в URL на сайте клуба к этой новости указано, что это именно Лионель Месси.

Официально Месси перешел в ПСЖ

В 16:00 по местному времени Месси прибыл в Париж. В аэропорту и городе его встречали тысячи болельщиков ПСЖ. Именно Месси выглянул к ним в футболке с надписью "Ici c'est Paris", который среди прочего, использует и ПСЖ.

Видео, как Месси приветствует фанатов ПСЖ в Париже по прибытии во Францию

Тысячи болельщиков ожидают прибытия Месси