Без Роналду и Месси: названа символическая сборная первого тура ЧМ-2022

На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре состоялись все матчи первого тура группового этапа. После этого была составлена символическая сборная первого тура

Портал WhoScored составил сборную в соответствии с рейтингом каждого игрока в матчах на своей позиции. За основу была взята классическая схема 4-4-2.

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Место в воротах занял бельгиец Тибо Куртуа, отразивший в матче против Канады пенальти. В центре обороны – еще один бельгиец Тоби Алдервейрелд.

Еще одним центральным защитником в символической сборной стал Диего Годин из сборной Уругвая. Хотя он получил такую же оценку 7,8, как и Деян Ловрен из сборной Хорватии.

По два представителя в символической сборной и в остальных четырех странах, уверенно победивших в первом туре.

Сборная Испании в первом матче победила Коста-Рику 7:0, и двум испанцам отдали места на левом фланге – в обороне Жорди Альби, а в полузащите – Дани Ольмо.

Эквадор победил в матче-открытии Катар благодаря дублю Эннера Валенсии. Именно он занял место одного из нападавших. А на правом фланге обороны – Анхело Пресиадо.

Букайо Сака из сборной Англии получил самую высокую оценку среди всех игроков – 9,2. И он разместился на правом фланге полузащиты. А в центре полузащиты – его партнер Джуд Беллингем, первым отличившийся в матче против сборной Ирана.

Еще одним центральным полузащитником стал француз Адриен Рабио, который в матче против Австралии и сам забил, и пас отдал. А вот вторым нападающим стал Антуан Гризманн, несмотря на то, что в матче против австралийцев он забитыми голами или результативными пасами не отметился, в отличие от Оливье Жиру, оформившего дубль.



Символическая сборная первого тура ЧМ-2022 по версии WhoScored