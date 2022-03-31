Без дополнительных наказаний: Россию не исключили из ФИФА

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не лишил Россию членства в организации. Этот вопрос даже не обсуждался.

Нейтральная позиция ФИФА

Конгресс ФИФА состоялся в четверг, 31 марта, в Дохе. Заседание членов конгресса состоялось перед жеребьевкой финальной части чемпионата мира-2022, который будет принимать Катар.

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Ранее отмечалось, что в ходе Конгресса ФИФА должно рассмотреть вероятное исключение России из списка участников организации. Эту инициативу готовы были поддержать европейская и южноамериканская конфедерации футбола.

Однако на заседании этот вопрос даже не обсуждался. Вместо этого было приостановлено членство в организации Пакистана, Зимбабве и Кении.

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время заседания обратился в международное сообщество. И призвал остановить все военные действия, в частности, вторжение России в Украину.

Также он не упомянул о зверских действиях оккупантов на территории Украины.

28 февраля ФИФА в совместном заявлении УЕФА сообщили о том, что национальные сборные России и ее клубы были отстранены от всех соревнований.