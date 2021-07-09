Беседин показал тренировку с ногой в гипсе
Форвард киевского Динамо Артем Беседин получил травму в матче за сборную Украины на Евро-2020. Из-за нее он не сможет выступать до конца 2021 года. Но футболист продолжает поддерживать физическую форму.
Беседин на своей странице в инстаграм выложил видео в сторис, где он подтягивается. Левая нога игрока в гипсе.
Стоящее Динамо объявило о подписании форварда, который в прошлом сезоне забивал киевлянам
"Трудности придают вещам цену", – подписал видео Беседин.
Беседин поддерживает форму с ногой в гипсе / Кадр из инстаграма
Стоит отметить, что игрок выложил немало фотографий как в сторис, так и постами в инстаграме. Там он без гипса на травмированной ноге. Именно одна из таких фотографий привела к тому, что журналисты усомнились в том, что у Беседина повреждения. Однако впоследствии игрок добавил даты, когда эти фотографии были сделаны. Почти все они – до того, как форвард отправился со сборной Украины на Евро-2020.
Травма Беседина: что известно
- Форвард Артем Беседин получил травму в матче за сборную Украины. Это произошло в 1/8 финала Евро-2020, когда Украина играла против Швеции.
- Беседин вышел на замену в экстра-тайме. Но провел на поле меньше десяти минут. Шведский защитник Даниэльсон грубо сыграл против него. После просмотра повтора защитник получил красную карточку.
- Беседин же не смог покинуть поле самостоятельно. Он это сделал только с помощью медиков.
- На следующий день после матча игрок отправился в Киев. Там ему провели обследование, диагностировав повреждения сразу нескольких мышц ноги. Срок восстановления – около шести месяцев.