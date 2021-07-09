Беседин показал тренировку с ногой в гипсе

Форвард киевского Динамо Артем Беседин получил травму в матче за сборную Украины на Евро-2020. Из-за нее он не сможет выступать до конца 2021 года. Но футболист продолжает поддерживать физическую форму.

Беседин на своей странице в инстаграм выложил видео в сторис, где он подтягивается. Левая нога игрока в гипсе.

Стоящее Динамо объявило о подписании форварда, который в прошлом сезоне забивал киевлянам

"Трудности придают вещам цену", – подписал видео Беседин.



Беседин поддерживает форму с ногой в гипсе / Кадр из инстаграма

Стоит отметить, что игрок выложил немало фотографий как в сторис, так и постами в инстаграме. Там он без гипса на травмированной ноге. Именно одна из таких фотографий привела к тому, что журналисты усомнились в том, что у Беседина повреждения. Однако впоследствии игрок добавил даты, когда эти фотографии были сделаны. Почти все они – до того, как форвард отправился со сборной Украины на Евро-2020.

Травма Беседина: что известно