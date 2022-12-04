Беринчик – Менди: видео лучших моментов чемпионского боя украинца

Украинский боксер Денис Беринчик провел бой против француза Ивана Менди. Боксеры провели бой все отведенные 12 раундов.

На этот бой Денис Беринчик выставил свой чемпионский пояс WBO International. Менди владел званием чемпиона Европы по версии EBU.

Достойно внимания Денис Беринчик вышел на бой против Менди в форме с шевроном спецподразделения "Кракен"

Бой длился все 12 раундов и закончился победой Беринчика единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 116:112.

Видео лучших моментов боя Беринчик – Менди