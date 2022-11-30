Беринчик провел открытую тренировку накануне титульного боя с Менди: видео

Украинский боксер Денис Беринчик после почти годового перерыва возвращается в ринг. Соперником нашего бойца станет француз Иван Менди.

В субботу, 3 декабря, чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет титульный поединок против Ивана Менди, который представляет Францию.

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Накануне боя соперники провели открытую тренировку.

Украинский боксер во время сессии жонглировал мячами, а также продемонстрировал технику ударов.

Видео тренировки Беринчика

Беринчик умеет не только жонглировать мячиками / instagram.com/berinchyk

Поединок Беринчик – Менди состоится в андеркарде боя Фьюри – Чисора . Вечер бокса состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Свой предыдущий бой Денис провел в декабре 2021 года, когда победил россиянина Ису Чаниева и защитил чемпионский пояс WBO International.

Его соперник в последний раз выходил на ринг в апреле 2022 года. Тогда Менди получил вакантный пояс EBU, перебоксировав итальянца Джанлуку Челью.