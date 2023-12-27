Бензема разозлился: звездный форвард удалил свой аккаунт из-за поражения от команды Роналду

Французский нападающий Карим Бензема переехал в чемпионат Саудовской Аравии в статусе суперзвезды. Однако местные болельщики создают немало проблем обладателю "Золотого мяча" 2022 года.

Действующий чемпион саудовской Про-лиги Аль-Иттихад в матче 17-го тура потерпел позорное домашнее поражение от Аль-Насра со счетом 2:5. Весь поединок в составе чемпионов отыграл Карим Бензема, пишет 24 Канал.

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Нервы Бензема не выдержали

"Тигры" первыми открыли счет в матче: с подачи Бензема забил Хамдалла. Однако потом Аль-Наср разгромил хозяев. Причем дублем отличился бывший партнер Карима по Реалу Криштиану Роналду.

После позорного поражения местные болельщики подвергли критике француза. По их мнению, форвард, получающий астрономическую зарплату, играет недостаточно эффективно.

Из-за сокрушительной критики Бензема удалил свой аккаунт в инстаграмме, на который было подписано более 76 миллионов человек.

Удаленный аккаунт Бензема в инстаграмме

Карим Бензема в Саудовской Аравии