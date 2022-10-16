Бензема открыл счет в Эль Класико: видео быстрого гола

В воскресенье, 16 октября, в центральном матче 9 тура испанской Ла Лиги сошелся мадридский Реал и каталонская Барселона. Первое Эль Классико в нынешнем сезоне принимает стадион "Сантьяго Бернабеу".

Уже на старте матча хозяева вышли вперед. на 12-й минуте встречи отличился Карим Бензема, пишет 24 канал.

Кстати Лунин в стартовом составе Реала на Эль Классико

Как Бензема открыл счет

Разогнал Реал атаку, которую с паса Винисиуса завершил точным ударом Бензема.

Видео гола

Текстовую трансляцию матча можете просмотреть по ссылке

Напомним, что украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "Реала". Для него это первое Эль Классико в карьере.