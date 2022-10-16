Бензема открыл счет в Эль Класико: видео быстрого гола
16 октября 2022 , 18:14Читати новину українською
В воскресенье, 16 октября, в центральном матче 9 тура испанской Ла Лиги сошелся мадридский Реал и каталонская Барселона. Первое Эль Классико в нынешнем сезоне принимает стадион "Сантьяго Бернабеу".
Уже на старте матча хозяева вышли вперед. на 12-й минуте встречи отличился Карим Бензема, пишет 24 канал.
Кстати Лунин в стартовом составе Реала на Эль Классико
Как Бензема открыл счет
Разогнал Реал атаку, которую с паса Винисиуса завершил точным ударом Бензема.
Видео голаК слову. Текстовую трансляцию матча можете просмотреть по ссылке .
Напомним, что украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "Реала". Для него это первое Эль Классико в карьере.