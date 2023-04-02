Бензема оформил хет-трик за 7 минут и помог Реалу уничтожить клуб Роналдо: видеообзор матча

Французский нападающий устроил феерию в сражении с аутсайдером чемпионата Испании. Также результативным действием отличился даже Эден Азар.

Реал – Вальядолид 6:0

Голы: Родриго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсио, 73, Лукас Васкес, 90+1.

В этот уикенд в Испании проходят поединки 27 тура Ла Лиги. На воскресенье был вынесен поединок с участием действующего чемпиона Реала, принимавшего Вальядолид, пишет 24 канал.

По теме Возможно, это и к лучшему: Реал нашел замену Лунину, который сетует на количество игровой практики

У подопечных Карло Анчелотти не было проблем с командой, которой владеет бывшая звезда Реала Роналдо. Еще до перерыва мадридцы забили четыре гола, а героем стал Карим Бензема.

Действующий обладатель Золотого мяча оформил хет-трик. Для этого французу хватило всего семь минут! В первых двух случаях Карима ассистировал Винисиусу, который сначала выполнил подачу, а позже вывел Бензема на ударную позицию.

Но самым ярким стал третий гол форварда. После навеса от Родриго Карим сумел пробить через себя и записать на свой счет хет-трик. Сам же Родриго также отличился голом, еще перед феерическим периодом Бензема.

Читайте также Все силы на Лигу чемпионов: Челси и Мудрик провалились в очередной игре в АПЛ – видеообзор матча

После перерыва Реал забил еще дважды благодаря Асенсио и Лукасу Васкесу. Последнему ассистировал Эден Азар, выполнивший первое результативное действие в Ла Лиге за год.

Три гола позволили Бензему выйти на второе место в гонке бомбардиров. Француз забил 14 голов, на три меньше форварда Барселоны Роберта Левандовского. В свою очередь, сам Реал закрепился на втором месте, оторвавшись от Атлетико на 8 очков.

Видеообзор матча Реал – Вальядолид: