Трубин помог Бенфике совершить безумный камбек против Спортинга и выйти в лидеры – видео

В воскресенье, 12 ноября, прошел центральный матч 11-го тура чемпионата Португалии. Бенфика на своем поле принимала Спортинг.

Бенфика – Спортинг 2:1

Голы: Невес, 90+4, Тенгстедт, 90+7 – Дёкереш, 45

Перед очной встречей команды занимали первые две строчки в турнирной таблице. "Орлы" с 25 очками шли вторыми, а лидером были "львы", которые имели 28 зачетных пунктов, пишет 24 Канал.

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Суперкамбек помог Бенфике выйти на первое место

Анатолий Трубин провел седьмой матч подряд в основном составе в чемпионате и внес важный вклад в итоговую победу своей команды.

В середине первого тайма вратарь сборной Украины совершил 2 сейва в течение трех минут, отразив удары Усмана Диоманде и Педру Гонсалвеша. Однако оставить свои ворота "сухими" Трубину не удалось. Виктор Декереш вбежал в штрафную площадку Бенфики и с острого угла сильным ударом в ближний угол открыл счет во встрече.

На 51-й минуте гости остались в меньшинстве после грубой игры от Гонсалу Игнасиу. С этого момента матч полностью изменил свой характер и Бенфика постоянно атаковала, пытаясь сравнять счет, и не подпускала соперников к воротам Анатолия Трубина.

Несмотря на игровое преимущество, хозяевам не удавалось создавать большое количество голевых моментов. Возникавшие же не были реализованы. Так продолжалось до последних минут компенсированного времени. Но после этого начался безумный камбек, за что мы в том числе и любим футбол.

На угловой на 90+4 минуте пришел даже Анатолий Трубин, но голом отличился Жуан Невес, а уже через 3 минуты победу "орлам" принес датский нападающий Каспер Тенгстедт.

. Таким образом Бенфика сравнялась со Спортингом по количеству набранных очков и возглавила таблицу чемпионата Португалии благодаря дополнительным показателям, топ-3 замыкает Порту, у которого на 3 очка меньше лидеров.

Смотрите видеообзор матча Бенфика – Спортинг