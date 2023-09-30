Тренер Бенфики оценил первую "сухую" игру Трубина, который в мегапрыжке не позволил забить Порту

Португальское дерби между Бенфикой и Портом закончилось в пользу "орлов" 1:0. Единственный и победный гол во встрече забил Анхель Ди Мария, но не обошлось без надежной игры нашего Анатолия Трубина.

Роджер Шмидт снова доверил место в воротах украинскому голкиперу. Анатолия Трубин отыграл на ноль и еще совершил мегасейв.

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Шмидт: Для Трубина было очень важно не пропустить в этом матче

После поединка главный тренер Бенфики Роджер Шмидт оценил действия украинца в матче против Порту и назвал главную задачу Трубина в прошедшем дерби. Не обошлось без похвал от коуча португальского гранда.

Вспомнил наставник и ужасный дебют Трубина в Лиге чемпионов за "орлов", где он привез пенальти в свои ворота, а Бенфика проиграла со счетом 2:0.

Для Трубина было очень важно не пропустить в этом матче. У него не было много работы и проблем, но он показал уверенность – был очень сосредоточенным и дисциплинированным. Да, игра против Зальцбурга не была идеальной, поэтому сейчас важно, чтобы он набрался уверенности. Мы не сомневаемся в его качествах,

– сказал тренер "орлов".

Как видим, в Бенфике Трубин владеет полным доверием тренерского штаба, который верит в украинского голкипера, который только 10 сентября 2023 года стал "орлом". Контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Отметим, что Трубин впервые не пропустил после перехода в португальский клуб, за который провел уже 4 матча (4 пропущенных гола).

Бенфика благодаря победе над принципиальным соперником является лидером турнирной таблицы, опережая на два балла Спортинг. Правда, лиссабонский клуб еще не провел свой поединок 7-го тура Примейра-лиги.