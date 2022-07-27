Невероятный ассист Яремчука принес Бенфике успех в Кубке Эусебио: победное видео

Португальская Бенфика 26 июля сыграла с английским Ньюкаслом в Кубке Эусебио. Роман Яремчук помог "орлам" одержать волевую победу и трофей.

Украинский джокер Бенфики

По ходу первого тайма Бенфика дважды выходила вперед в счете. Свисток судьи на отдых зафиксировал мировую боевую 2:2, сообщает 24 канал.

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Роман Яремчук появился на футбольном поле на 59-й минуте и изменил ход матча. В конце поединка украинский форвард протянул мяч в ворота Ньюкасла, протиснул опекуна и отдал в центр штрафной площадки под удар Араужу. Украинец сделал все, чтобы Бенфика снова повела в счете.

В итоге – 3:2, волевая победа Бенфики. Португальский клуб получил победу в Кубке Эусебио, а футболисты подняли над своими головами трофей.

Видео победного гола Бенфики

Это был уже пятый матч для "орлов" в июле. До этого клуб Яремчука во всех из них праздновал победы – над Редингом (0:2), Ниццей (3:0), Фулхэмом (5:1) и Жироной (4:2).