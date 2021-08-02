Белорусская спортсменка Тимановская находится под защитой Японии – МОК
Источник:DW
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская провела ночь 2 июля в отеле Токио. В Международном олимпийском комитете уверяют, что спортсменка находится под охраной властей Японии.
Спортсменка в безопасности, – МОК
Тимановская ночевала в гостинице токийского аэропорта Ханеда. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
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Задача номер один – ее безопасность. Нам нужно выслушать Тимановскую и поддержать ее решение. Что касается спорта, мы ей будем помогать. Что касается других сфер, то у других есть инструменты, чтобы ей помочь, это уже за пределами МОК,
– сказал Адамс.
Он подчеркнул, что МОК может пересмотреть условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх. Заметим, что ранее официальным белорусским персонам запретили быть на соревнованиях. Это сделали для того, чтобы спортсмены могли участвовать в Олимпиаде-2020 без каких либо препятствий.
МОК требует от Национального олимпийского комитета Беларуси предоставить объяснение ситуации с Тимановской. После этого будут решать вопрос о введении новых санкций.
Что известно о скандале с Тимановской
- 1 августа спортсменку пытались вывезти из Японии, потому что она публично раскритиковала спортивное руководство страны. Девушка возмутилась, что начальство ошиблось в документах и она вынуждена была бежать не ту дистанцию.
- Представители Олимпийского комитета Беларуси купили легкоатлетке билет на самолет домой и везли в аэропорт под охраной.
- Однако девушка успела вовремя обратиться к японским полицейским в аэропорту. Они взяли ее под охрану.