Белорусская спортсменка Тимановская находится под защитой Японии – МОК

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская провела ночь 2 июля в отеле Токио. В Международном олимпийском комитете уверяют, что спортсменка находится под охраной властей Японии.

Спортсменка в безопасности, – МОК

Тимановская ночевала в гостинице токийского аэропорта Ханеда. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

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Задача номер один – ее безопасность. Нам нужно выслушать Тимановскую и поддержать ее решение. Что касается спорта, мы ей будем помогать. Что касается других сфер, то у других есть инструменты, чтобы ей помочь, это уже за пределами МОК,

– сказал Адамс.

Он подчеркнул, что МОК может пересмотреть условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх. Заметим, что ранее официальным белорусским персонам запретили быть на соревнованиях. Это сделали для того, чтобы спортсмены могли участвовать в Олимпиаде-2020 без каких либо препятствий.

МОК требует от Национального олимпийского комитета Беларуси предоставить объяснение ситуации с Тимановской. После этого будут решать вопрос о введении новых санкций.

Что известно о скандале с Тимановской