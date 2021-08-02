Белорусская спортсменка Тимановская находится под защитой Японии – МОК

2 августа 2021 , 10:56
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Источник:

DW

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская провела ночь 2 июля в отеле Токио. В Международном олимпийском комитете уверяют, что спортсменка находится под охраной властей Японии.

Спортсменка в безопасности, – МОК

Тимановская ночевала в гостинице токийского аэропорта Ханеда. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

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Задача номер один – ее безопасность. Нам нужно выслушать Тимановскую и поддержать ее решение. Что касается спорта, мы ей будем помогать. Что касается других сфер, то у других есть инструменты, чтобы ей помочь, это уже за пределами МОК,
 –  сказал Адамс.

Он подчеркнул, что МОК может пересмотреть условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх. Заметим, что ранее официальным белорусским персонам запретили быть на соревнованиях. Это сделали для того, чтобы спортсмены могли участвовать в Олимпиаде-2020 без каких либо препятствий.

МОК требует от Национального олимпийского комитета Беларуси предоставить объяснение ситуации с Тимановской. После этого будут решать вопрос о введении новых санкций.

Что известно о скандале с Тимановской

  • 1 августа спортсменку пытались вывезти из Японии, потому что она публично раскритиковала спортивное руководство страны. Девушка возмутилась, что начальство ошиблось в документах и она вынуждена была бежать не ту дистанцию.
  • Представители Олимпийского комитета Беларуси купили легкоатлетке билет на самолет домой и везли в аэропорт под охраной.
  • Однако девушка успела вовремя обратиться к японским полицейским в аэропорту. Они взяли ее под охрану.
Автор: Софія Мінджоса