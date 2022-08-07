Белодид – победительница Кубка Европы по дзюдо, украинцы завоевали 7 наград в Риге

В латвийской Риге начался Кубок Европы по дзюдо. В первый соревновательный день украинцы получили 7 наград.

Украинские дзюдоисты не оставили шансов соперникам

Украинский флаг три поднимался выше других на Кубке Европы. Чемпионами стали Дария Билодид (до 57 килограммов), Анастасия Антипина (до 63 килограмма) и Артем Хомула (до 73 килограммов), сообщает 24 канал.

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Белодид впервые победила на соревнованиях, выступая в новой для себя весовой категории. До этого Дарья боролась в весе до 48 килограммов.



Белодид впервые с 2018-го победила / Фото Федерации дзюдо Украины

Бронзовый олимпийский призер в Токио-2020 победил соперниц из Эстонии, Финляндии, Израиля и Латвии.

"Серебро" принес Денис Тупицкий в весе до 60 килограммов. Украинский дзюдоист в золотом финале проиграл Ариелю Шулману из Израиля.

Еще три бронзовые награды пополнили украинскую копилку в первый соревновательный день в Риге – Кирилл Самотуг, Бекирбек Моргоев и Станислав Семков.

После первого дня Украина возглавила общий медальный зачет – 7 наград. Второе место занимает Израиль – 1 "золото", 1 "серебро" и 3 "бронзы".

Тройку лучшим закрывает Бельгия – 1 "золото" и 1 "серебро".